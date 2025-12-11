Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişiye tutuklama talebi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri tamamlandı, 4'ü yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmak isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanma talebiyle, 4'ü ise yurt dışı çıkış yasağı tedbir kararı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 1'i İBB çalışanı 8 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. - İSTANBUL

