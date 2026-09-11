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Uyuşturucu paketlerinin üzerinde parmak izi bulunan şahıs 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Kastamonu’da polis ekiplerince bir apartman dairesinde yapılan aramada uyuşturucu paketlerinin üzerinde parmak izi tespit edilen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da polis ekiplerince bir apartman dairesinde yapılan aramada uyuşturucu paketlerinin üzerinde parmak izi tespit edilen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Nisan 2026 tarihinde Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman dairesinde arama yaptı. Yapılan aramada 335,29 gram kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bulunduğu paketlerin yanında bulunan başka bir poşetteki uyuşturucunun ise üzerinde yapılan incelemede, E.Ş.'ye ait parmak izi tespit edildi. Olayın ardından tutuklanan E.Ş. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından dava açıldı.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık E.Ş., uyuşturucu ticareti yapmadığını ve ele geçirilen maddelerin kendisine ait olmadığını söyledi. E.Ş., savunmasında, "Ben o uyuşturucu maddeleri o depoda buldum. Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. O hapları da hiç görmedim. Geçen mahkemede bunları söyleyemedim, siz de sormayınca anlatamadım. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geliyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Uyuşturucu maddeler bana ait değil. Elli tane paketin içinde dört tanesinde parmak izim çıkmış. Onlara dokunduğumu zaten söyledim, başından beri aynı şeyi söylüyorum" dedi.

Uyuşturucu maddeleri bulduğunu ve dokunduğunu daha önce de söylediğini belirten E.Ş., "Uyuşturucuları orada bulduğumu, dokunduğumu, kaldırıp pervazın oraya koyduğumu da söyledim. Şeffaf bir şekilde her şeyi anlattım. Yıllardır kendi paramı helal yoldan kazanıyorum. 2009 yılında Kastamonu'ya geldim, o yıldan bu yana sigortalı çalışıyorum. Uyuşturucu ticareti yapmaya veya onun parasına ihtiyacım yok" diye konuştu.

Sanık avukatının da savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, E.Ş.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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