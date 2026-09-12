Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Operasyon Sandıklı'da yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada H.D. isimli şahıs 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Trump'tan Çinli otomobil üreticilerine yeşil ışık: Karşı çıkmam

Trump'tan Çinli üreticilere yeşil ışık! Açık açık ilan etti
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşıldı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler