Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık ve benzeri çeşitli suçlardan 3 ayrı yakalama kararı bulunan ve hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., uzun soluklu bir çalışma sonucunda Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren G.A., Emirdağ polisince saklandığı bir gecekonduda kıskıvrak yakalandı. G.A.'nın üzerinde ve evinde yapılan arama sonucunda satışa hazır vaziyette sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Emirdağ polisi G.A'nın uyuşturucu ticaretinde S.A, E.D ve V.T., isimli kişilerle bağlantılı olduğunu tespit etti. Diğer şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan arama sonucunda satışa hazır hale getirilmiş vaziyette metanfetamin diye tabir edilen sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu emdirilmiş peçete, uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar, 1 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda tarihi eser görünümlü objelere ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden G.A.'nın tutuklanarak Bolvadin Cezaevine teslim edildiği, diğer 3 şüphelinin ise ilgili mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına devam edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Hisarcık Emirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title