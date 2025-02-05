Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen O.Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çok sayıda kişiye uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği yönündeki bilgi üzerine O.Ç'yi takibe aldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu O.Ç'nin bir şahsa uyuşturucu sattığı tespit edildi. Şüphelinin evine operasyon yapıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 259 adet uyuşturucu hap ve 75 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evinde uyuşturucu madde çıkan O.Ç. gözaltına alındı. O. Ç.'nin daha önce 22 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemede O.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN