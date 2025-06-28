Uyuşturucu Operasyonunda 18 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 18 Tutuklama
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Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Ünye ilçe merkezli 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 111,35 gram bonzai, 104 adet sentetik ecza hap, 64,13 gram metamfetamin, 6 adet ecstasy hap, 1,67 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 35 bin 30 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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