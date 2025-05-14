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Uyuşturucu Operasyonu: Bodri'nin Başarısı ile 45,82 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: Bodri'nin Başarısı ile 45,82 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, narkotik dedektör köpeği Bodri sayesinde toplam 45 kilo 823 gram kokain ve 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Bodri geçit vermedi: 45,82 kilogram kokain ele geçirildi

Bodri uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

EDİRNE - Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, narkotik dedektör köpeği Bodri'nin desteğiyle toplam 45 kilo 823 gram kokain ve 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere gelen kapalı kasa bir minibüsü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti. Yapılan kontrollerde narkotik köpeği Bodri'nin tepki verdiği bölgeyi detaylı şekilde inceleyen ekipler, zemin kaplamasının altına gizlenmiş 45 kilo 823 gram kokain buldu.

Aynı gün içinde düzenlenen ikinci operasyonda ise yurda giriş yapmak isteyen bir otomobil, yine X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı aramaya alındı. Narkotik köpeği Bodri'nin yönlendirmesiyle yapılan aramada, otomobilin tampon kısmına gizlenmiş 5 kilo 156 gram esrar ele geçirildi.

Her iki operasyonun ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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