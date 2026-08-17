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Eskişehir'de 1 Haftada 46 Şüpheliye Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheliye işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, bonzai ve sentetik ecza gibi çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 33 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 46 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklandı ve 44 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 21,20 gram metamfetamin, 226 adet sentetik ecza hapı, 25,79 gram esrar, 3 ecstasy hap, 433,58 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 gram kokain ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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