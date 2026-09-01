Eskişehir'de 1 Ayda Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 245 Gözaltı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 245 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, ağustos ayı boyunca il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 179 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 245 şüpheliye işlem yapılırken, 30 şahıs tutuklandı ve 215 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 240,72 metamfetamin maddesi, 235 bin 391 adet sentetik ecza hapı, 160,88 gram esrar maddesi, 153 adet ecstasy hap, 947,33 gram bonzai maddesi, 28,84 gram kokain, 30,95 gram sentetik ecza hammadde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve 65,25 gram bonzai hammadde ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı