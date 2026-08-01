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Uyuşturucu operasyonlarında 199 şüpheliye işlem yapıldı

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Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 199 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 199 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2026 temmuz ayı boyunca il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 140 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 199 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şahıs tutuklandı ve 175 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 711,74 gram metamfetamin, 2 bin 75 adet sentetik ecza hapı, 157,19 gram esrar, 41 ecstasy hap, 551,23 gram bonzai, 3,67 gram kokain, 81,50 gram skunk, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 48 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3,89 gram bonzai ham madde, 2 adet tabanca şarjörü ve 300 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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