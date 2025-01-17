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Uyuşturucu Operasyonları: 2 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonları: 2 Kişi Tutuklandı
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Bitlis ve Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı. Operasyonlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Bitlis ve Batman'da yürütülen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özel Harekat Tim destekli yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; Tatvan ve Batman'da 2 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 28 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 14 parça halinde esrar maddesi ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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