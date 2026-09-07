"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan gazeteci Veyis Ateş’in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.
"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan gazeteci Veyis Ateş’in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.
"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan gazeteci Veyis Ateş'in ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı