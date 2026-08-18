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Dinar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Dinar'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. ve Ş.Ç.K. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 adet peçeteye indirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon da K.Ş. ve Ş.Ç.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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