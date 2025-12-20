Ordu'da anneler narkotik suçlara karşı bilgilendirildi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı yapılarak vatandaşlara eğitim verildi.

Gölköy Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu kullanımıyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Gölköy ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve şüpheli durumların bildirilmesi konularında detaylı sunumlar yapıldı. Özellikle çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında annelerin taşıdığı kritik role dikkat çekildi. - ORDU