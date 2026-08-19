Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
Samsun'da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 209 adet sentetik ecza ile yakalanan 17 yaşındaki H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Samsun'da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında H.Ö. (17), bin 209 adet sentetik ecza ile yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.Ö., tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı