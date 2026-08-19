Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 209 adet sentetik ecza ile yakalanan 17 yaşındaki H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu hapla yakalanan 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında H.Ö. (17), bin 209 adet sentetik ecza ile yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.Ö., tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde

15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
Dünyanın en iyileri arasındaydı! Kanında kokain çıktı

Onun da kanında kokain çıktı

Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi

Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

Gazilerin olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?