Uyuşturucu etkisindeki genç kızın hareketleri korkuttu

Güncelleme:
İstanbul'un Tarlabaşı semtinde, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir genç kızın yerde kıvranarak kontrolsüz hareketler sergilediği görüntülendi. Durum, hem çevredeki vatandaşları korkuttu hem de büyük üzüntüye neden oldu. Bu olay, madde bağımlılığının yol açtığı tehlikeli sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi ve toplumun bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

İstanbul'un Tarlabaşı semtinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen genç bir kız yerde kıvranırken görüntülendi. Kendinden geçtiği belirtilen genç kızın yaşadığı bu durum, hem çevredeki vatandaşları korkuttu hem de büyük üzüntüye neden oldu.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEKİ GENÇ, KENDİNİ KONTROL EDEMEDİ

Görüntülerde, genç kızın kontrolsüz hareketlerle yerde zor anlar yaşadığı ve çevredekilerin bu duruma müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olay, madde bağımlılığının yol açtığı tehlikeli sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
