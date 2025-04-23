Uyuşturucu Ekin Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren M.K. isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan baskında 3 kök kenevir ve 2 litre sıvı gübre ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da evine kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu eken bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde yaşayan M.K., isimli şahsın evine kurduğu sistem ile uyuşturucu yetiştirdiği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsın kent merkezindeki evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler iklimlendirme sistemi, 3 kök kenevir ve 2 litre sıvı gübre ele geçirildi. Olayın ardından şahsı ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa