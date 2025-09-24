Uyuşturucu Davasında Beraat Kararı

Samsun'da uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde ele geçirilen ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, "usulsüz arama yapıldığı" gerekçesiyle yaptığı itiraz sonrası yeniden yargılandığı mahkemede beraat etti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında 34 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada D.R.Y. (45) adlı kadın gözaltına alındı. 15 Ekim 2023'te tutuklanan kadının aracında 572,771 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadın cezaevine gönderildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırılan D.R.Y.'nin avukatı, yapılan "aramanın usule aykırı olduğunu, herhangi bir savcılık ya da mahkeme kararı bulunmadan delil elde edildiğini" öne sürerek karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, 15 yıl hapis cezası kararını bozdu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yeniden yargılamada D.R.Y.'nin beraatine ve tahliyesine karar verildi. - SAMSUN