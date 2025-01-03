15 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba adliyede

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle oğlunu öldürüp yol kenarına atarak başkası öldürdü süsü verdiği iddia edilen baba ile olayı bilip yardım ettiği öne sürülen anne ve abla adliyeye sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolu kenarında 31 Aralık günü tabancayla kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki R.D.'nin ölümüyle ilgili baba M.D., anne S.D. ve abla E.D. gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ YOL KENARINA ATILDI

Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü, daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı iddia edildi. Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan baba, anne ve abla sorguları tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.