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Düzce'de Ütüden Dumanlar Yükseldi, Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

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Düzce'de Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bir evde ütüden dumanlar yükseldi. Ev sahibi yangının büyümemesi için müdahalede bulunarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerince kontrol edildi ve evden duman tahliyesi yapıldı.

Düzce'de ütüden dumanların yükseldiğini gören ev sahibi yangının büyümemesi için müdahalede bulununca dumandan etkilendi.

Olay Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet D.'ye ait evde ütüden dumanlar yükselmeye başladı. Ev sahibi yangının büyümemesi için ütüye müdahalede bulunup itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen ev sahibi bölgeye gelen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Evden duman tahliyesi yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Demir Konuralp İtfaiye Düzce Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Haberler

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