Hollanda'da şehir merkezinde patlama

Güncelleme:
Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama sonrası bir evde yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası bir evde yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, dar bir sokakta meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

Yetkililer, henüz patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Patlamanın olduğu tarihi sokakta bulunanlar tahliye edildi. - AMSTERDAM

