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İstanbul'da usulsüz çakar, siren ve emniyet şeridi denetimi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da usulsüz çakar, siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

İstanbul'da usulsüz çakar, siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Okmeydanı Hasdal Katılım istikametinde oluşturulan kontrol noktasında araçlar tek tek durduruldu. Denetimlerde 2 kişiye emniyet şeridi ihlalinden bin 823'er TL, 2 kişiye çakar bulundurmaktan dolayı bin 823'er TL, 4 kişiye de abartılı egzoz ve araçta teknik değişiklikten dolayı 196'şar TL ceza kesildi.

Durdurulan bir aracın şoförüne 'araç üzerinde teknik değişim' ihlalinden dolayı 196 TL para cezası uygulandı. Araç sürücüsü Melih Çelik, "Teknik değişiklik sebebiyle ceza yedim. Aracımın amortisörleri kesik olduğu için basıklıktan dolayı ceza yedim. Trafik polisi abilerimiz görevlerini yapıyorlar. Ama gördüğünüz gibi çok da basık bir araba değil. Geçmiş olsun diyelim, olacağı varmış. Benim için sorun değil" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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