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Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

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Aşk-ı Memnu dizisinin efsane oyuncularından Fatma Karanfil'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasıyla entübe edildiği ortaya çıktı.

Keloğlan filmindeki Fatma karakteriyle hafızalara kazınan ve Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste rolünü oynayan usta oyuncu Fatma Karanfil bir süredir kanser tedavisi görüyor.

YAKIN ZAMANDA UYANMASI BEKLENMİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. Evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'da tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Doktorlar, usta oyuncunun durumunun ciddi olduğunu ve yakın zamanda uyanmasının zor olduğunu belirtti.

Fatma Karanfil, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı. 72 yaşındaki Fatma Karanfil, yıllar önce de göğüs kanserini yenmişti.

Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Kanser Tedavisi Fatma Karanfil 3.Sayfa Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

emin yıldız:

Allah şifa versin geçmiş olsun.

25
0
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Onemli Degil:

Allah Sifa Versin Insallah.Amin

17
0
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