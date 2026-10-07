Haberler

Üsküdar Vaniköy'de 'Bosfor' teknesi Derin Mermerci'nin tarihi yalısına çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Vaniköy'de 'Bosfor' teknesi Derin Mermerci'nin tarihi yalısına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Boğazı'nda seyreden 'Bosfor' gezi teknesi, dün gece Üsküdar Vaniköy'de Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya çarptı. Çarpma anı kameraya yansırken, Mermerci'nin yaklaşık iki ay önce yalı hayatına ilişkin sözleri yeniden gündeme geldi.

İstanbul Boğazı'nda seyreden "Bosfor" isimli gezi teknesi, Üsküdar Vaniköy'de moda yazarı Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya çarptı. Teknenin önce yalı önündeki tekneye, ardından yalının bulunduğu alana çarptığı anlar kameraya yansıdı. Mermerci'nin yaklaşık iki ay önce yalı hayatıyla ilgili yaptığı, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor" açıklaması ise olayın ardından yeniden gündeme geldi.

Olay, dün gece Üsküdar Vaniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyreden "Bosfor" isimli gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya yönelerek moda yazarı Derin Mermerci'ye ait tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın bulunduğu alana çarptı. Görüntülerde dev teknenin önce yalı önündeki tekneye, ardından kıyıya çarptığı görüldü.

İki ay önce yalı hayatından bahsetmişti

Derin Mermerci'nin olaydan yaklaşık iki ay önce yalı hayatına ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti. Mermerci, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem" ifadelerini kullanmıştı. Mermerci'nin sözleri, gezi teknesinin dün gece yalının bulunduğu alana çarpmasının ardından yeniden gündeme geldi.

19'uncu yüzyıldan kalma tarihi yalı

Üsküdar Vaniköy'de Boğaz'ın kıyısındaki Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın 19'uncu yüzyıldan kaldığı ve uzun yıllardır Mermerci ailesiyle anıldığı belirtiliyor. Tarihi yapının tapusunun Derin Mermerci'nin üzerine olduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan şahıs 2 saatte ikna edildi

İstanbul'da nefes kesen anlar kamerada
John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Ünlü oyuncunun kızı büyüdü! Şimdi podyumlarda adından söz ettiriyor
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncudan yıllar sonra Levent Kırca itirafı! İlk kez anlattı