Haberler

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda Trajik Olay: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda Trajik Olay: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda bir kadın tren raylarına atlayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası seferler tek hattan yapılırken, istasyonda yoğunluk yaşandı.

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda bir kadın raylara atlayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle seferler bir süre tek hattan sağlanırken, istasyonda yoğunluk oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Üsküdar Marmaray İstasyonu'nun Gebze istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.M. (26) isimli kadın, tren istasyona yaklaştığı sırada raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, olay yeri inceleme ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Marmaray seferleri bir süre tek hattan sağlandı. Bu nedenle istasyonda uzun yolcu kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.