Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panosunda Yangın
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde bir elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
U"sku"dar Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarında yanma meydana geldi. Yangın bu"yu"k panigˆe neden oldu
Olay, saat 12.15 sıralarında U"sku"dar Devlet Hastanesi ic¸inde bulunan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda meydana geldi. Yapılan ihbar u"zerine olay yerine c¸ok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. I·tfaiye ekiplerinin mu"dahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında hastanede bulunan vatandas¸lar bu"yu"k panigˆe kapıldı ve hastaneden dıs¸arıya tahliye edildi.
Olayı gören Rıza Koçak, "Koku vardı, bizi dışarı çıkardılar. Herhangi bir şey yok. Biz yangın esnasında içerideydik, dışarı çıkardılar. Yangın galiba cihazlardan çıkmış" dedi. - İSTANBUL