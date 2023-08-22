Üsküdar'da Yüksek Mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Üsküdar'da yaşanan olayda, yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi tarafından 32 bıçak darbesi alarak yoğun bakıma kaldırıldı. Veziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatta kaldığını belirtti ve eskisi gibi olmanın zaman alacağını ifade etti.

Üsküdar'da eşi tarafından 32 bıçak darbesi alarak yoğun bakıma kaldırılan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım gözlerini açtı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Veziroğlu, "Hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak" ifadelerine yer verdi.

Üsküdar'da 4 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl kadar önce taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile eşi Yunus Yıldırım (31) komşuların iddiasına göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşi Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle gözaltına alınan Yunus Yıldırım, tutuklandı. Merve Veziroğlu Yıldırım ise hastanede yoğun bakıma alındı. Merve Veziroğlu dün takipçilerine yoğun bakımda çektiği elini sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp zaman kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve büyün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle" notunu paylaştı. Öte yandan, Veziroğlu'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. - İSTANBUL