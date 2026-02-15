Haberler

Üsküdar'da iki katlı metruk bina alev alev yandı

İstanbul Üsküdar'da iki katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının kundaklandığı iddiaları üzerine polis inceleme başlattı.

Üsküdar'da iki katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle sirayet tehlikesinin oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Üsküdar İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Öte yandan, mahalle sakinleri yangının çıktığı metruk yapının kişi ya da kişilerce kundaklandığını iddia etti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevredeki binalara sirayet etme riski mahallede korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de olası bir doğalgaz patlaması riskine karşı bölgedeki akışı keserek önlem aldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın, çevredeki sağlam binalara sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde olayda ölü ya da yaralının bulunmadığı tespit edildi.

Yangın sonrası iki katlı metruk bina kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama iddiaları üzerine ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
