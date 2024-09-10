Üsküdar'da Kozmetik Firmasının Sahibi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel hayatını kaybetti.

Olay, Üsküdar Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 el ateş eden silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kafasından vurulan Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL