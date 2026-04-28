Üsküdar'da korkutan çatı yangını

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Üsküdar İcadiye Mahallesi Sofracı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı binanın çatı katında yapım ve onarım çalışması esnasında yangın çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışı kapatarak güvenlik önlem aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı