Üsküdar’da Komşusunun Bıçakladığı Kenan Hamarat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Üsküdar'da komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Üsküdar'da komşular arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucu bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Kenan Hamarat son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında çöp atma meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından Kenan Hamarat, cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye girdi. Kavganın diğer tarafı olan E.K. kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaraladı. Hamarat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hamarat için Üsküdar'da Atik Valide Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı düzenlendi. Hamarat, kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığında toprağa verildi.