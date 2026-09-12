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Üsküdar’da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı

Üsküdar’da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı
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Üsküdar’da gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Üsküdar'da gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza 03.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bulgurlu Caddesi üzerinden gelen 34 VN 9134 plakalı kamyonet ile Libadiye Caddesi üzerinden gelen 34 EZT 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç savrularak devrilirken olayda bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Libadiye Caddesinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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