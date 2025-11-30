Haberler

Üsküdar'da Hatalı Sollama Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde meydana gelen kazada, hatalı sollama sonucu 3 kişi yaralandı. Tofaş marka araç hurdaya dönerken, yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada Tofaş marka araç hurdaya dönerken, toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'nde gerçekleşti. 67 LP 432 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 34 NEC 241 plakalı aracı sollamak istediği sırada, karşı şeritten gelen 34 NLY 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç adeta hurdaya döndü, iki araçta da ağır hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Üsküdar Beykoz sahil yolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

