Üsküdar'da Güçlü Rüzgar Ağaç Devrildi, Trafiği Felç Etti

İstanbul Üsküdar'da güçlü rüzgar sonucu yol kenarındaki bir ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, fakat araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, yol kenarındaki ağaç kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Üsküdar Selimiye Mahallesi D-100 kara yolu Harem istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç, kökünden kırılarak ilk önce aydınlatma direğine daha sonra ise yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen otomobilin üzerine düşen ağaç, araçta maddi hasara yol açtı. Yol Harem istikametine trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen ağacı ve direği keserek yoldan kaldırırken Harem yönü tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
