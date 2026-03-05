Haberler

Üsküdar'da binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi

Üsküdar'da binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Çengelköy'de 4 katlı bir binanın balkonunda meydana gelen kısmi çökme sonrası binada çatlaklar tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Üsküdar Çengelköy'de 4 katlı bir binanın balkonunda meydana gelen kısmi çökme sonrası binada çatlaklar tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki balkonunda, saat 23.00 sıralarında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, binanın balkonunda hasar oluştuğunu ve taşıyıcı kolonlarda çatlaklar bulunduğunu belirledi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Zabıta ve polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Bina tahliye işlemlerinin ardından zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor