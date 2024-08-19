Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme'deki Orman Yangınında İncelemelerde Bulundu

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak'ın Eşme ilçesinde devam eden orman yangınında incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Derece köyünde dün öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alanda sıçrayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçe sınırlarına sıçrayan yangında bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Uşak Valisi Turan Ergün dronla takip ederek söndürme çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunarak Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.

Vali Ergün, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak; "Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ama dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız, daha sönümlendi. Şu anda neredeyse belli bir bölgede bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Tüm ekiplerimizle birlikte burada sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz. El birliğiyle inşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok. Onları da takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı müjdesini de paylaşırız." dedi.

Öte yandan Vali Ergün, tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşların bölgede bulunan yoğun dumanın geçmesinin ve tehlike geçtiği için evlerine döndüğünü açıkladı. - UŞAK