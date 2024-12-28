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Uşak Valisi Naci Aktaş Jandarma Karakollarını Ziyaret Etti

Uşak Valisi Naci Aktaş Jandarma Karakollarını Ziyaret Etti
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Güre Jandarma Karakol Komutanlığı ve Yeşil Karaağaç Mahallesi Jandarma Asayiş Noktası'nı ziyaret ederek güvenlik durumu hakkında bilgi aldı ve mahalle muhtarını dinledi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Jandarma karakol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ve Yeşil Karaağaç Mahallesi Jandarma Asayiş Noktasını ziyaret ederek bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz'le birlikte Güre Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ve Yeşil Karaağaç Mahallesi Jandarma Asayiş Noktası'nı ziyaret eden Vali Aktaş, jandarma karakol personeliyle bir araya gelerek bölgedeki güvenlik durumu ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ardından Yeşil Karaağaç Mahallesi Muhtarlığını ziyaret eden Vali Aktaş, Muhtar Hasibe Moğultay'dan mahalle hakkında bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Aktaş ziyaretin ardından D-300 İzmir-Ankara Karayolu'nda yeni kurulacak olan Jandarma Uygulama Noktası alanında incelemelerde bulundu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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