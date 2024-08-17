Uşak'taki Yangın Manisa Sınırını Aştı, Bir Köy Boşaltıldı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın Manisa sınırını aştı. Sınırda bulunan Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli Köyünde öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale devam ederken alevler, rüzgarın da etkisiyle 4 gündür Gördes yangınıyla mücadele eden Manisa il sınırına dayandı. Manisa'nın Uşak sınırındaki ilçesi Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar köyü ve köye bağlı Demirciler'in tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. - MANİSA