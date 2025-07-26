Uşak'taki Orman Yangınında Tahliyeler ve Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Uşak'taki Orman Yangınında Tahliyeler ve Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
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Uşak'ın Ketenlik köyünde devam eden orman yangınında tahliye işlemleri gerçekleştirilirken, hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Uşak'ta devam eden orman yangınında tahliye edilen Ketenlik köyünde hasar tespit çalışmalarına başlanırken, yangına havadan ve karadan müdahaleler ise devam ediyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyünde orman dışı alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangına 5 helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi, itfaiye ekipleri ve 412 personel cansiperane mücadele veriyor. Yangın sebebiyle Ketenlik köyünde Horzumlar, Tekeli, Erice ve Gerdanlar mevkilerinde bulunan evler tahliye edildi. Yangın sebebiyle hasar gören Ketenlik köyünde hasar gören yapılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangın bölgesine gelen Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz'den bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Devam eden orman yangınına ekiplerin yoğun mücadelesi sürerken, bölgede zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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