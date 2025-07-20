Uşak'taki Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahelesi

Uşak'taki Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahelesi
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Uşak'ta Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında başlayan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. Yangına yönelik olarak bölgeye 6 helikopter, 14 arazöz ve 128 personel sevk edildi.

Uşak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi, çok sayıda ilk müdahale aracı ile 128 personel sevk edildi.

Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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