Uşak'ta Yangın Faciası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Yangın Faciası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde çıkan ev yangınında 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır hayatını kaybetti. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde evde çıkan yangında 92 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede alevler bütün evi sardı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, soğutma çalışmaları sırasında evde yalnız yaşayan Mehmet Ali Özçakır'ın (92) yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özçakır'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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