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Uşak'ta Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında 67 yaşındaki Özcan Aydoğan hayatını kaybetti. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek başka dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Uşak'ta 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin balkonundan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince balkon kısmında çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde Özcan Aydoğan'nın (67) cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Özcan Aydoğan'ın yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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