Uşak'ta Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Operasyonu

Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve tütün malzemesi ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, D.Ç. (41) isimli şüphelinin kent merkezinde bulunan adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi. Adreste yapılan aramada; 19 adet satışa hazır kağıda emdirilmiş bonzai, 9 adet elektronik sigara, 3 adet elektrikli tütün sarma makinası, 2 adet kompresör, 7 bin 200 adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş dolu makaron, 57 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK