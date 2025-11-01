Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il merkezinde düzenlediği 4 ayrı operasyonda 4 kişiyi tutukladı. Operasyonlarda 6 bin 120 kullanımlık sentetik bonzai, 2 bin 952 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 bin 120 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 bin 952 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK