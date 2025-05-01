Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 876 adet A4 bonzai, 56 gram metamfetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Uşak'ta eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı 12 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 876 adet kullanımlık A4 bonzai, 56 gram metamfetamin, 4 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 88 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK