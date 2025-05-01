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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı
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Uşak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi için tutuklama kararı verildi.

Uşak'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların tamamı tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

11 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin Adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Uyuşturucuyu ülkeye sokanı bulamadıktan sonra sivrisinek öldürmeyle bitmez

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