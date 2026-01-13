Haberler

Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 577 kullanımlık A4 sentetik bonzai ve esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Uşak'ta bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 4 bin 577 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ile sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreste bulunan A.T.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

