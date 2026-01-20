Haberler

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü

Kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta meydana gelen kazada traktör ile kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör ikiye bölünürken, traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.K. (25) idaresindeki 64 BF 018 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan R.Y. (24) yönetimindeki 64 ABM 249 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken, traktör ise ikiye ayrılarak hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü R.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiye bölünen traktörden yaralı olarak çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti