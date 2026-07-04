Uşak'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Eşme karayolu İnay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.P. (38) idareindeki 64 ABA 813 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen V.K. (68) yönetimindeki 64 AT 366 plakalı traktörle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan A.G.K. (8) ve F.P. (60) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı