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Uşak'ta Trafik Kazasında Minibüs Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, döner kavşaktan karşıya geçen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sarımsaklar yola saçılırken, kavşaktaki aydınlatma ve yön tabelaları da devrildi.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, döner kavşaktan dün karşıya geçerek hurdaya dönen minibüsün sürücüsü hayatını kaybettii.

Edinilen bilgilere göre, Uşak- İzmir karayolunda seyreden Abdülkerim Çakmak (27) idaresindeki 06 AC 236 plakalı sarımsak yüklü minibüs, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu döner kavşaktan düz karşıya geçerek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerince çevrede trafik ve güvenlik önlemi alınırken, Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdülkerim Çakmak'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada minibüsteki sarımsaklar yola saçılırken, kazanın etkisiyle kavşakta bulunan aydınlatma ve yön tabelaları ise devrildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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